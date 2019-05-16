Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 14:27

(повтор с уточнением фамилии в пятом абзаце)

Лондон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритания повысили уровень опасности для британских подданных, выполняющих задания в Ираке, из-за растущих угроз со стороны Ирана, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Повышенный уровень опасности введен для дипломатов и британских военных в Ираке, отмечает телеканал. В Лондоне полагают, что Иран может предпринять действия против Великобритании, США или их союзников, чтобы продемонстрировать свое недовольство американскими санкциями, рассказали источники телеканала.

По данным источников газеты, повышение уровня угрозы коснулось не только Ирака. Так, британских госслужащих и ряд работников нефтяной индустрии в Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте также предупредили о возросшей угрозе со стороны Ирана, утверждает телеканал.

В настоящее время Британия начала активизировать планы по вывозу своих граждан из этих стран, однако эти меры носят только предупредительный характер на случай эскалации кризиса, рассказали источники.

Решение об увеличении уровня угрозы в Ираке министерство обороны Великобритании приняло еще до заявления британского генерала Кристофера Гики, противоречащего позиции США по Ближнему Востоку, отмечает телеканал.

Заместитель командующего возглавляемой США коалиции британский генерал-майор Кристофер Гика заявил, что не видит "увеличения угрозы для США со стороны поддерживаемых Ираном сил" в Ираке и Сирии.

По данным телеканала, на момент заявления уже был в курсе увеличения уровня угрозы, однако не знал, может ли он раскрывать такую информацию, из-за чего давал осторожные комментарии.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн") и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

В минувшее воскресенье посольство США в Багдаде предупредило граждан США о "возросшей напряженности в Ираке", посоветовав не посещать эту страну и не появляться там в тех местах, где ранее обычно собирались граждане США.

В среду США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле весь персонал, не связанный с выполнением особо важных задач.

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