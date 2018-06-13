Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 18:54 13.06.2018 - 18:54

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Британские власти предлагают дать возможность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) определять ответственных за химатаки в Сирии, сообщает в среду министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Великобритания представила проект решения, направленный на усиление запрета химического оружия. Мы предлагаем, чтобы ОЗХО начала возлагать ответственность за химические атаки в Сирии", - отметил министр в Twitter.

Также Великобритания, по словам Б.Джонсона, хочет предпринять меры по поддержке стран в борьбе с угрозой терроризма с применением химического оружия.

Джонсон отмечает, что у ОЗХО есть "доказанный технический опыт по химическому оружию", что делает организацию "подходящим органом для расследования того, кто стоит за атакой".

Делегация Великобритании при ОЗХО, комментируя твит Б.Джонсона, отметила, что Великобритания представила проект решения на рассмотрение в ходе специальной сессии конференции стран-участниц ОЗХО, которая состоится позднее в этом месяце.

В Гааге 26-27 июня пройдет специальная сессия конференции государств-участников ОЗХО. Россия примет в ней участие.

В настоящее время специалисты ОЗХО уполномочены проверять, действительно ли было в том или ином случае применено химическое оружие. Однако их мандат не предусматривает выяснения того, кто именно применил это оружие.

1мм эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line