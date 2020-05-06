Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 20:41

Лондон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - В Британии могут ослабить некоторые ограничительные меры, введенные в стране в связи со вспышкой коронавируса, с 11 мая, пишет в среду The Guardian со ссылкой на заявление британского премьера Бориса Джонсона.

"Если мы сможем, мы хотим взяться за некоторые меры с понедельника (11 мая - ИФ)", - сказал он. Премьер-министр сообщил, что в это воскресенье он выступит с заявлением о конкретных планах снятия мер.

Джонсон также заявил, что к концу мая Великобритания планирует увеличить количество проводимых тестов на наличие коронавируса.

"Цель - к концу этого месяца проводить до 200 тыс. тестов в день, а затем дальше увеличивать их количество", - заявил Джонсон.

В партии лейбористов заявили, что выступления премьер-министра очень ждут в британском парламенте.

"Мы четко понимаем, что премьер-министр должен выступить с заявлением перед Палатой общин. Это его план, его предложение и это должен быть он. Мы будем ждать его... в понедельник", - говорится в заявлении.

По состоянию на 6 мая в Великобритании зафиксировано более 201 тыс. заражений коронавиурсом, а также более 30 тыс. летальных исходов. Премьер-министр страны сам переболел коронавирусом.

1ка эф

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