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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 19:11 10.10.2018 - 19:11

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Великобритания выступает в ОЗХО за внесение дополнения в Конвенцию о запрещении химического оружия, которое касалось бы нервно-паралитического вещества типа "Новичок", сообщило постоянное представительство Великобритании при ОЗХО на странице в "Твиттере".

"Сегодня Соединенное Королевство поддержало в ОЗХО инициативу внести дополнение в Конвенцию (о запрещении - ИФ) химического оружия, чтобы отдельно указать на нервно-паралитическое вещества типа "Новичок", - говорится в сообщении.

"После атаки в Солсбери эта (мера - ИФ) поможет укрепить международную архитектуру (безопасности - ИФ), которая запрещает использование химического оружия", - отмечается далее.

В Гааге во вторник открылась 89-я сессия Исполнительного совета ОЗХО, на которой обсуждаются вопросы, связанные с финансированием процесса передачи техсекретариату ОЗХО права определять виновных в применении химического оружия.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

1аю ав

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