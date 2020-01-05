Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 11:23

Лондон. 5 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в Лондоне с пониманием относятся к ликвидации силами США командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

"Мы понимаем их (США) позицию", - заявил Рааб в эфире телеканала Sky News.

"У них есть право на самооборону", - добавил он, отметив, что считать Сулеймани "безвинной жертвой было бы наивным".

По словам министра, он прилагал усилия к стабилизации ситуации в ближневосточном регионе, подчеркнув, что война не отвечает интересам какой-либо их сторон.

Рааб сказал, что в случае войны "единственной стороной, которая окажется в выигрыше, будет ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ)".

Он повторил: "Никто не хочет (войны - ИФ). Не думаю, что кто-нибудь получит выгоду от войны на Ближнем Востоке".

Как сообщалось, на будущей неделе Рааб планирует посетить Вашингтон, предварительно встретившись со своими коллегами из Франции и Германии. Наблюдатели считают, что главной темой переговоров будет ситуация вокруг Ирана и возможных действий Тегерана.

1гк вв

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