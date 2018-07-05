Великобритания уведомила ОХЗО об инциденте в Эймсбери

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 13:35 05.07.2018 - 13:35

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Великобритания уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в Эймсбери, сообщает в четверг телеканал "Скай Ньюз". "Тереза Мэй (премьер Великобритании - ИФ) уведомила Организацию по запрещению химического оружия о недавнем инциденте", - сообщает телеканал. Последует 1мм во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс