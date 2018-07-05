Великобритания уведомила ОХЗО об инциденте в Эймсбери
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Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Великобритания уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в Эймсбери, сообщает в четверг телеканал "Скай Ньюз".
"Тереза Мэй (премьер Великобритании - ИФ) уведомила Организацию по запрещению химического оружия о недавнем инциденте", - сообщает телеканал.
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Интерфакс