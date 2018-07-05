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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 13:42 05.07.2018 - 13:42

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Великобритания уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в Эймсбери, сообщает в четверг телеканал "Скай Ньюз".

"Тереза Мэй (премьер Великобритании - ИФ) уведомила Организацию по запрещению химического оружия о недавнем инциденте", - сообщает телеканал.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

В полиции сообщили, что в больницу сначала поступила Д.Стерджес. Очевидцы рассказали, что перед тем как впасть в бессознательное состояние, женщина жаловалась на головную боль, а потом у нее изо рта пошла пена. Затем пена изо рта начала идти и у Ч.Роули, друг пары рассказал, что пострадавший не реагировал на происходящее вокруг, издавал странные звуки и "был в состоянии как у зомби". Ч.Роули впоследствии также доставили в больницу.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

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