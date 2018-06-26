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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 19:28 26.06.2018 - 19:28

Лондон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - У стран Запада, похоже, есть достаточно голосов, чтобы внести изменения, которые позволят ОЗХО возлагать ответственности за использование химического оружия в Сирии, пишет во вторник газета "Гардиан".

В начале сессии ОЗХО представители стран потратили порядка двух часов на согласование повестки. В результате за утверждение повестки высказались 98 стран из 107 проголосовавших. Против высказались девять стран, в частности Россия, отмечает газета.

"Это голосование позволяет предположить, что у стран Запада, вероятно, есть достаточно голосов, чтобы победить в голосовании по существу, которое впервые позволит ОЗХО выявлять стороны, использующие химическое оружие в Сирии", - отмечает газета.

Для принятия предложения, как напоминает "Гардиан", необходимы две трети голосов, не учитывая воздержавшихся, пишет газета. На конференцию аккредитованы 147 государства, однако, по состоянию на вторник, 32 из них не имеют права голоса.

У Британии в вопросе расширения полномочий ОЗХО есть поддержка со стороны секретариата ОЗХО, отмечает газета.

Россия, в свою очередь, пишет "Гардиан", представила "контрпредложение, которое, по словам Великобритании, даст России право вето по заключениям ОЗХО, и подорвет независимость гендиректора ОЗХО".

"С дипломатической точки зрения для Великобритании будет ударом, если специальная конференция, доступ к которой есть у всех стран, подписавших конвенцию по химическому оружию, проголосует как за британскую резолюцию, так и за резолюцию, поддерживаемую Россией", - отмечает газета.

На этой неделе в Гааге проходит сессия конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, созванная Великобританией. На рассмотрение конференции Великобритания вынесла предложения о том, что ОЗХО должна получить возможность не только определять факт использования химического оружия, но и возлагать ответственность за его использование. В настоящее время права возлагать ответственность за инцидент у ОЗХО нет.

Великобритании во вторник предложила незамедлительно одобрить "путем консенсуса" проект предложения о наделении этой организации правом определять виновных в применении химоружия.

Россия, Иран и Сирия выступили против этого предложения. Голосование по предложению Великобритании пройдет в среду.

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