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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 16:51 04.10.2018 - 16:51

Берлин. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Австрийское правительство хотело бы защитить проект европейского газопровода Nord Stream 2, но если США все-таки примут санкции, то OMV, возможно, придется покинуть проект из-за финансового давления, считает профессор политологии университета австрийского города Инсбрук Герхард Манготт.

"Австрийская компания OMV является одним из европейских предприятий, которые планируют оплатить примерно половину проекта. Эту позицию при поддержке правительства Австрии в OMV обязательно хотели бы сохранить. Австрийское правительство хотело бы защитить эту инвестицию", - сказал Г.Манготт в интервью "Интерфаксу" в четверг. При этом, по его словам, в случае, если в США будут приняты санкции, то австрийской компании придется выйти из проекта.

"На австрийское правительство в вопросе Nord Stream 2 не получится надавить политически, но может так случиться, что американские санкции будут приняты. И тогда OMV ничего не останется, как выйти из бизнеса. Просто потому, что санкции против OMV могут быть слишком серьезными", - сказал политолог. По его словам, это не будет означать, что газопровод не будет построен, но в этом случае "Газпрому" придется думать об "альтернативном варианте финансирования и в крайнем случае финансировать самостоятельно".

"Но это произойдет, конечно, в том случае, если и другие европейские предприятия выйдут из проекта - Uniper, Wintershall, Royal Dutch Shell. OMV не сделает этого в одиночку", - считает Г.Манготт.

По словам политолога, можно однозначно говорить о том, что Россия в данный момент ищет поддержки Австрии в этом вопросе, это показал в том числе недавний визит австрийского канцлера Себастиана Курца в РФ. Также России важна поддержка Германии, которая является "главным действующим лицом" в сфере дискуссии о проекте.

"Немецкое правительство говорит, что это частный экономический проект. Политика не видит необходимости вмешиваться в этот проект. В ЕС правительство ФРГ всегда высказывалось за этот проект, в том числе при наличии сопротивления других государств. Австрия тоже это делает, как и Франция", - указал эксперт.

Морской газопровод Nord Stream 2 мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от КС Славянская в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества Nord Stream 2 является "Газпром". В строительный консорциум входят также французский энергоконцерн Engie, австрийское предприятиее OMV, голландский нефтяной гигант Royal Dutch Shell, немецкие компании Uniper и Wintershall.

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