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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 21:52 09.06.2018 - 21:52

Берлин. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Вена может стать подходящим местом для проведения возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

"Не секрет, что как нейтральная страна мы выступаем за открытый диалог и посредничество. Вена идеально подходит как место встречи (В.Путина и Д.Трампа - ИФ)", - сказал он в субботу в интервью австрийскому изданию "Прессе".

При этом вице-канцлер ответил утвердительно на вопрос о том, ведутся ли обсуждения возможности проведения в Вене встречи между двумя президентами.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что В.Путин и Д.Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их двусторонней встречи. По его словам этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса" относительно возможности проведения встречи лидеров России и США в Вене.

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