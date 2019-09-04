Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 12:19

*** Москва на 68-м месте; возглавила ТОП-5 городов, которые сильнее всего улучшили свои показатели за последние пять лет

Лондон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Австрийская столица названа наилучшим городом для жизни, свидетельствуют данные исследования, проведенного Economist Intelligence Unit (EUI) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.

Согласно рейтингу, на второй и третьей строчке расположились Мельбурн и Сидней. В "десятку" также вошли японская Осака, сразу три канадских города - Калгари, Ванкувер и Торонто - а также Токио (Япония), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия).

В ТОП-25 фигурируют, в частности, такие европейские города, как Хельсинки, Амстердам, Гамбург, Берлин и Люксембург.

Москва в общем рейтинге, состоящем из 140 городов, заняла 68-е место. Украинская столица расположилась на 117-м.

Наилучшим для жизни американским городом оказался Гонолулу (штат Гавайи). Он занял 22-ю строчку. Атланта, Питтсбург, Сиэтл и Вашингтон вошли в 40 "лучших городов для жизни".

В "десятку" наихудших для жизни городов вошли, в частности, Каракас (Венесуэла), Алжир (Алжир), Триполи (Ливия), Дамаск (Сирия).

Подразделение журнала также опубликовало отдельно ТОП-5 городов, которые за последние пять лет больше всех улучшили свои показатели. В этом рейтинге на первом месте расположилась Москва. За ней следуют Белград, Ханой, Киев, Абиджан (Кот-д'Ивуар).

В аналогичный рейтинг с наихудшими изменениями за пять лет включен Детройт (США), Асунсьон (Парагвай), Тунис (Тунис), Каракас (Венесуэла) и Триполи (Ливия).

Привлекательность того или иного города оценивают по таким параметрам, как социальная стабильность, безопасность, медицинское обслуживание, культурная инфраструктура и экология. Каждый город оценивают в соответствии с 30 факторами.

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