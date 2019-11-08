Москва/Будапешт. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Полиция Будапешта предотвратила столкновения болельщиков ЦСКА и "Ференцварош" после матча, сообщает посольство России в Венгрии на странице в "Фейсбуке".
"Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и "Ференцварош" и после матча на стадионе "Групама Арена", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что перед началом матча произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. Несколько граждан РФ были задержаны полицией Будапешта.
В посольстве уточнили, что работа по освобождению задержанных соотечественников и выяснению обстоятельств их ареста продолжается.
Информацией о пострадавших или госпитализированных россиянах посольство не располагает.
Матч между футбольными клубами окончился вничью.
1мт тг