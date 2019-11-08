Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 5:27

Москва/Будапешт. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Полиция Будапешта предотвратила столкновения болельщиков ЦСКА и "Ференцварош" после матча, сообщает посольство России в Венгрии на странице в "Фейсбуке".

"Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и "Ференцварош" и после матча на стадионе "Групама Арена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что перед началом матча произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. Несколько граждан РФ были задержаны полицией Будапешта.

В посольстве уточнили, что работа по освобождению задержанных соотечественников и выяснению обстоятельств их ареста продолжается.

Информацией о пострадавших или госпитализированных россиянах посольство не располагает.

Матч между футбольными клубами окончился вничью.

1мт тг

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