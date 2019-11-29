Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 15:21

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - На сербско-венгерской границе обнаружены два тоннеля, по которым нелегальные мигранты перебирались с территории Сербии в Венгрию, сообщает сербский телерадиоканал РТС со ссылкой на венгерскую полицию.

По ее данным, один тоннель находится близ венгерской деревни Асотхалом, там задержаны 44 нелегала, которые им воспользовались.

Другой тоннель, длиной почти 22 метра, вырыт у села Чикерия.

РТС напоминает, что в 2015 году в пик кризиса с мигрантами в Европе, Венгрия перекрыла свою южную границу заграждениями и колючей проволокой.

1ар де

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