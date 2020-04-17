Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 15:46

Варшава. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу ответил на критику относительно решения правительства о выделении дополнительных больничных кроватей для инфицированных коронавирусом за счет пациентов с другими заболеваниями.

"Мы находимся в эпицентре широкомасштабной операции, схожей c военной, и это порождает определенный дискомфорт. Очевидно, что это решение вызывает неудобства, но мы не можем поступить иначе", - сказал Орбан в пятницу в радиообращении к гражданам Венгрии.

"Мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", - отметил премьер.

В начале апреля минздрав Венгрии издал распоряжение о выделении как минимум 60% из примерно 70 тыс. больничных кроватей для пациентов с коронавирусом, что вызвало замечания критиков, которые сочли, что это решение может поставить под угрозу жизни людей с другими серьезными заболеваниями.

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