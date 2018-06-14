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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 14:19 14.06.2018 - 14:19

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Венгерский суд вынес приговор главным подозреваемым в деле о гибели 71 нелегальных мигрантов, тела которых были обнаружены в запертом автофургоне с венгерскими номерами на территории Австрии в 2015 году.

По информации британской телерадиокомпании Би-би-си, суд признал четырех подозреваемых виновными в гибели 59 мужчин, восьми женщин и четырех детей и приговорил каждого из виновных к 25 годам тюремного заключения.

По версии обвинения, подсудимые знали, что перевозимые в автофургоне беженцы могли задохнуться и игнорировали их крики о помощи.

В сообщении Би-би-си отмечается, что фигурантами этого дела являются 14 предполагаемых членов преступной группировки, большинство из которых имеют болгарское гражданство. Их обвиняют не только в причастности к убийству, но также в пытках и торговле людьми.

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