Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 16:00 28.09.2018 - 16:00

Лондон. 28 сентября. INTERFAX ENERGY - Венгрия заявила, что анализирует возможности получения регазифицированного СПГ из Италии, что может стать инструментом торга в переговорах с "Газпромом" (MOEX: GAZP) о получении более выгодной цены.

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ в сентябре объявил о начале процедуры необязывающей оценки рынка в отношении двустороннего газового коридора Италия-Словения-Венгрия вместе со словенским оператором Plinovodi. Проект включает развитие маршрута от Пенса (Pince) в Словении до Торнисентмиклоша в Венгрии, а также мощностей от Гориции в Италии до Семпитера в Словении.

Двусторонний коридор позволит Венгрии получать регазифицированный СПГ с итальянского терминала Ровиго на Адриатике, сообщил Interfax Energy представитель FGSZ. Также венгерские грузоотправители получат возможность продавать газ на премиальном рынке Италии. Далее в зависимости от выявленного спроса операторы будут переходить к обязывающей процедуре бронирования мощностей. На первом этапе коридор будет иметь пропускную способность около 440 млн куб. м в год, что на втором предполагается увеличение до примерно 2 млрд куб. м в год. Строительство намечено начать в 2021 с завершением в 2023 году, сообщил Interfax Energy представитель Plinovodi.

Венгрия обсуждает с "Газпромом" продление контракта на поставку газа, который истекает в 2019 году. В 2017 году "Газпром" поставил в Венгрию 7 млрд куб. м газа, при том что общее потребление топлива в стране составило 9,9 млрд куб.

Ан АК *

MOEX$#&: GAZP

Neuer Inhalt Horizontal Line