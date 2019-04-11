Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 4:08

Мадрид. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Венесуэла ежедневно сталкивается с двумя-четырьмя атаками на ее электросети, которые приходится нейтрализовывать, сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Мы находимся в середине процесса разрешения чрезвычайной ситуации с электроснабжением, ищем точку равновесия, которая позволит обеспечить устойчивое предоставление электроэнергии населению. ... Ежедневно мы нейтрализуем от двух до четырех террористических атак на электрическую систему", - заявил он в выступлении, которое транслировалось по каналам Twitter.

Н.Мадуро отметил, что существующие на этом пути препятствия не смогут остановить усилия, которые предпринимаются для урегулирования энергетического кризиса.

Очередное массированное отключение электроэнергии было зафиксировано в Венесуэле в минувшую среду.

Министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что перебои с электроснабжением были вызваны "последствиями террористической атаки" на ГЭС "Эль-Гури" 7 марта текущего года.

Благодаря усилиям работников отрасли, снабжение было быстро восстановлено, заявил министр.

1гк гс

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