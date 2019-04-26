Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 11:46

Пекин. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает, что второй платеж по долгу Венесуэла проведет до конца года, он должен быть произведен осенью, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Она же заплатила и заплатила в период, когда никаких штрафных санкций не накладывается. Будем надеяться, что и второй платеж в этом году так же будет", - сказал А.Силуанов, отвечая на вопрос о том, есть ли у российской стороны опасения, что у Венесуэлы возникнут проблемы с регулярностью последующих платежей из-за политической ситуации в стране.

На просьбу уточнить, когда и в каком размере должен быть произведен следующий платеж, он ответил "осенью, $200 млн".

19 апреля А.Силуанов сообщил, что Венесуэла осуществила платеж по долгу перед РФ, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный для этого срок.

"Заплатила. Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки", - сказал он журналистам в Тюмени, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале апреля А.Силуанов говорил, что у Венесуэлы еще есть месяц на то, чтобы осуществить платеж без штрафных санкций.

"Grace period есть во всех кредитных соглашениях, дается возможность дебитору (расплатиться с небольшой задержкой)", - пояснял замминистра финансов Сергей Сторчак.

Россия является крупным кредитором Венесуэлы. В конце 2017 года два государства подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые 6 лет. В марте Венесуэла, переживающая сейчас острый политический и экономический кризис, должна была выплатить РФ больше $100 млн по внешнему долгу (точная сумма не называлась).

ав

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