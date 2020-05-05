Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 9:15

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Мадрид. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро.

В выступлении по государственному телевидению страны глава государства заявил, что власти арестовали в понедельник 13 террористов, предположительно причастных к заговору, который, по его словам, был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.

Мадуро продемонстрировал американские паспорта и другие удостоверения личности, принадлежащие 41-летнему Айрану Берри и 34-летнему Люку Денману, которые, по его словам, находятся под стражей. Они работали с Джорданом Гудро - американским военным ветераном, возглавляющим базирующуюся во Флориде охранную компанию Silvercorp USA.

"Они играли в Рэмбо. Они изображали из себя героев", - сказал Мадуро, добавив, что венесуэльские власти узнали о подготовке к вторжению заблаговременно.

При этом президент, ссылаясь на показания одного из задержанных, сказал, что эти американцы состоят в охране президента США Дональда Трампа.

По информации генпрокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, между Гудро и оппозиционером Хуаном Гуайдо действовал контракт стоимостью $212 млн, согласно которому, наемники должны были подготовить операцию по свержению Мадуро с поста.

Пресс-служба Гуайдо опубликовала заявление, в котором отвергла обвинения в подготовке операции против руководства Венесуэлы, и заявила, что он никогда не сотрудничал с иностранными частными охранными компаниями.

По словам генпрокурора Венесуэлы, с 2018 года власти задержали 114 человек и выдали ордер на арест 92 человек по подозрениям и обвинениям в подготовке акций по свержению Мадуро. Также расследование ведется в отношении Гуайдо, однако ордера на его арест нет.

В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило, что сорвана попытка вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера. В результате попытки вторжения восемь нападавших были убиты, двоих взяли в плен. В Колумбии также отвергли какую-либо причастность властей к этой операции.

1эф аг

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