Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 5:42

Мадрид. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро.

В выступлении по государственному телевидению страны глава государства заявил, что власти арестовали в понедельник 13 террористов, предположительно причастных к заговору, который, по его словам, был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.

Мадуро продемонстрировал американские паспорта и другие удостоверения личности, принадлежащие Айрану Берри и Люку Денману, которые, по его словам, находятся под стражей и работали с Джорданом Гудро - американским военным ветераном, возглавляющим базирующуюся во Флориде охранную компанию Silvercorp USA.

"Они играли в Рэмбо. Они изображали из себя героев", - сказал Мадуро, добавив, что венесуэльские власти узнали о подготовке к вторжению заблаговременно.

При этом президент, ссылаясь на показания одного из задержанных, сказал, что эти американцы состоят в охране президента США Дональда Трампа.

В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило, что сорвана попытка вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера.

1гк гс

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