Мадрид. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро.
В выступлении по государственному телевидению страны глава государства заявил, что власти арестовали в понедельник 13 террористов, предположительно причастных к заговору, который, по его словам, был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.
Мадуро продемонстрировал американские паспорта и другие удостоверения личности, принадлежащие Айрану Берри и Люку Денману, которые, по его словам, находятся под стражей и работали с Джорданом Гудро - американским военным ветераном, возглавляющим базирующуюся во Флориде охранную компанию Silvercorp USA.
"Они играли в Рэмбо. Они изображали из себя героев", - сказал Мадуро, добавив, что венесуэльские власти узнали о подготовке к вторжению заблаговременно.
При этом президент, ссылаясь на показания одного из задержанных, сказал, что эти американцы состоят в охране президента США Дональда Трампа.
В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило, что сорвана попытка вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера.
1гк гс