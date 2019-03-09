Этот контент был опубликован 9 марта 2019 г. 8:30

*** Каракас и другие города погружены во тьму

Мадрид. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Более 30 часов 80% территории Венесуэлы лишены энергоснабжения после отключения ГЭС "Гури", сообщает в субботу латиноамериканская пресса.

Она публикует кадры полностью темных городов, в том числе и столицы страны Каракаса.

Ранее министр информации страны Хорхе Родригес заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака, направленная на автоматическую систему контроля этой ГЭС. При этом он выразил мнение, что эта атака была проведена с территории США.

Х.Родригес пообещал, что в ближайшие дни Каракас передаст в международные организации доказательства американской кибератаки.

1ар де

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