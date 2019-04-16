Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 3:00

Мадрид. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Каракас считает санкции, введенные Канадой в отношении должностных лиц Венесуэлы, незаконными, заявил МИД страны.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает незаконное применение новых односторонних принудительных мер, которые правительство Канады произвольно приняло против старших должностных лиц венесуэльского государства", - следует из заявления министерства иностранных дел Венесуэлы.

Как отмечается в сообщении, "в своем рвении продемонстрировать преданность империалистической агрессии против Венесуэлы, правительство Джастина Трюдо (премьер-министр Канады - ИФ) предпочло бессовестно нарушить международные права, пустив ко дну исторические отношения дружбы между народами Канады и Венесуэлы".

Ранее Канада объявила об очередном этапе санкций против правительства Венесуэлы, внеся в санкционные списки 43 человека.

В санкционные списки добавлены высокопоставленные венесуэльские чиновники, губернаторы регионов и другие лица, обвиняемые в подрыве демократических институтов Венесуэлы.

Санкции, в частности, подразумевают замораживание активов и запреты на совершение сделок с этими лицами.

Ранее в санкционных списках Канады по Венесуэле уже были 70 физических лиц.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

При этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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