Этот контент был опубликован 10 мая 2019 г. 18:13

*** Границы с Колумбией и нидерландскими Антильскими островами продолжает оставаться закрытой

Мадрид. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Каракас вновь открыл границы с Бразилией и Арубой, сообщил, выступая в пятницу в венесуэльском МИД, министр промышленности Венесуэлы Тарек аль-Айсами.

"Мы возобновляем уважительные отношения с братскими странами у наших границ, и надеемся, на то, что неблагоразумие и интервенционистские схемы уйдут в прошлое, и что возобновится дипломатия для того, чтобы вести диалог", - отметил он.

В то же время, по его словам, границы с Колумбией, а также островами Кюрасао и Бонайре пока останутся закрытыми.

Венесуэльские власти закрыли границы с соседними странами в феврале после того, как оппозиция в стране объявила о намерении в обход официального отказа, доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.

1ар бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!