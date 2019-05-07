Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 16:59

Каракас. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Венесуэла отменяет ограничения на банковские операции с иностранной валютой для граждан и компаний, действовавшие с 2003 года, сообщает агентство Bloomberg.

Этот шаг, который указывает на постепенный отказ Каракаса от сложной сети мер финансового контроля, является слишком незначительным и запоздалым в стране, где отмечается гиперинфляция и тяжелый экономический спад, отмечают эксперты.

Со вторника частные лица и компании в Венесуэле смогут покупать и продавать иностранную валюту в частных и государственных банках страны, и средний курс по итогам каждого дня будет публиковаться центробанком, как официальный курс.

Этот шаг, как ожидается, позволит упростить торговлю иностранной валютой и даст гражданам страны возможность защитить свои сбережения от гиперинфляции.

Решение о снятии ограничений на операции с иностранной валютой было принято правительством Венесуэлы после встреч президента центробанка Каликсто Ортеги, а также представителей экономических и банковских ведомств с представителями банков, отмечают источники.

Ограничения были введены в 2003 году президентом Венесуэлы, этот пост тогда занимал Уго Чавес. Контроль транзакций с иностранной валютой создал множество возможностей для совершения выгодных сделок государственными чиновниками, что подпитывало коррупцию.

В настоящее время разница между официальным курсом боливара и курсом нацвалюты на черном рынке сошла на нет, и множество транзакций внутри страны осуществляется в долларах или с использованием зарубежных банковских карт.

"Это важный шаг, который станет глотком воздуха для компаний, но не более того", - отмечает директор консалтинговой компании Ecoanalitica в Каракасе Асдрубал Оливейрос. Его последствия для экономики будут ограниченными, поскольку есть более серьезные проблемы, сдерживающие рынок иностранной валюты, считает эксперт.

С учетом того, что валютные резервы Венесуэлы составляют лишь $8,5 млрд, и их значительная часть приходится на золотые слитки, власти страны, вероятно, не смогут удовлетворить спрос на доллары со стороны частного сектора и физических лиц, говорят экономисты.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!