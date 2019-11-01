Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 11:46

Брюссель. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам соберется в Брюсселе 11 ноября, вероятно, в последний раз под председательством сдающей свои полномочия главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

Как и обычно, совет начнет заседание с обзора актуальных международных вопросов, отмечается в опубликованном в Брюсселе проекте повестки дня.

Ожидается, что министры рассмотрят ситуацию в Венесуэле после международной конференции солидарности в связи с кризисом венесуэльских беженцев и мигрантов (28-29 октября).

В проекте повестки по разделу актуальных событий также значится обсуждение Турции, в том числе ее военных действий на северо-востоке Сирии.

Основная часть заседания начнется с вопроса об Афганистане, который должен был рассматриваться на предыдущем Совете ЕС на уровне глав МИД в октябре, но был перенесен на ноябрь.

Министры иностранных дел обсудят положение в Афганистане, в частности, в свете итогов президентских выборов 28 сентября 2019 года. Ожидается, что они также рассмотрят состояние дел в мирных переговорах и усилия по поиску политического решения конфликта.

Затем состоится обсуждение ситуации с региональной безопасностью в Персидском заливе и вопросов Ирана. "Министры обсудят вклад ЕС в стабилизацию региона", - отмечается в документе.

Завершится совет рабочим обедом, в ходе которого главы МИД ЕС обменяются мнениями с премьер-министром Судана Абдуллой Хамдоком.

1ов др

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