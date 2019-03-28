Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 15:07

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс выразил уверенность в четверг, что венесуэльская армия в конечном счете перестанет поддерживать президента страны Николаса Мадуро.

"И я верю, что, в конечном счете, армия будет действовать в интересах венесуэльского народа", - сказал Э.Абрамс в ходе брифинга.

"У них тоже есть братья и сестры, дяди и тети, двоюродные братья и сестры, и они (военные - ИФ) знают, как эти люди страдают", - указал он.

Отвечая на вопрос о том, почему военные по-прежнему поддерживают Н.Мадуро, спецпредставитель США отметил, что "частично из-за страха".

"И я думаю, что военное командование по-прежнему извлекает для себя выгоду из того, что поддерживает режим (Н.Мадуро - ИФ)", - добавил Э.Абрамс, отметив, что речь может идти о "паре тысяч генералов".

В Венесуэле в настоящее время продолжается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Н.Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

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