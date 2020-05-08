Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 4:45

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Члены венесуэльской оппозиции в октябре заключили сделку на сумму почти $213 млн с американской компанией Silvercorp USA с целью их вторжения в страну и свержения президента Николаса Мадуро, говорится в документе, опубликованном газетой Washington Post.

План, описанный в 42-страничном документе, содержит мельчайшие тактические детали, начиная от того, какие фугасные мины должны быть установлены и какие спецсредства использованы. При этом в документе нет никакого объяснения того, как небольшая группа может одолеть сотни тысяч сотрудников сил безопасности, которые остаются верными правящей партии.

В документе, опубликованном The Washington Post, говорится: "Группа поставщиков услуг будет консультировать и помогать партнерской группе в планировании и осуществлении операции по захвату/задержанию / смещению Николаса Мадуро (далее "основная цель"), устранению нынешнего режима и установлению признанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо."

"Общая стоимость проекта предварительно оценивается в $212 млн 900 тыс. в течение 495 дней", - отмечается в разделе "Начальная фаза проекта".

Газета сообщает, что копия контракта была предоставлена самими венесуэльскими оппозиционерами.

Документ подписан депутатом оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергарой. Подписи Гуайдо в документе нет, но она фигурирует на шестистраничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и Silvercorp, опубликованном Washington Post.

Документ, опубликованный изданием, наносит удар по авторитету лидера оппозиции, который отрицает какие-либо связи с Silvercorp или причастность к попытке насильственного смещения Мадуро.

В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило, что сорвана попытка вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера.

Среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро.

Мадуро продемонстрировал американские паспорта и другие удостоверения личности, принадлежащие 41-летнему Айрану Берри и 34-летнему Люку Денману, которые, по его словам, находятся под стражей. Они работали с Джорданом Гудро - американским военным ветераном, возглавляющим базирующуюся во Флориде охранную компанию Silvercorp USA.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!