Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 17:10

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Усилия Норвегии по посредничеству в переговорах между венесуэльскими властями и оппозицией пробуксовывают из-за нежелания властей Венесуэлы проводить выборы, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Источник в венесуэльской оппозиции заявил агентству, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо планирует объявить, что он не будет присутствовать на встречах, организованных Норвегией. С соответствующим заявлением Гуайдо планирует выступить позже в пятницу в венесуэльском городе Валенсия.

Норвегия организовала уже два раунда переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции. Оппозиция настаивала, что точкой отправления для переговоров должно стать желание президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести выборы в разумные сроки, сообщает AP.

В настоящее время в Каракасе находятся координаторы из Норвегии, которые встречаются с представителями обеих сторон.

Ранее в пятницу директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил, что следующий раунд переговоров в Осло между представителями правительства и оппозиции Венесуэлы пройдет на предстоящей неделе.

Неделю назад правительство Норвегии проинформировало о достижениях в политическом диалоге между властями и оппозицией Венесуэлы.

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