Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 3:06

Мадрид. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Переговоры с властями по преодолению политического кризиса можно считать умершими, завил офис главы оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным презентом страны.

"Диктаторский режим Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) прервал переговорный процесс, прикрываясь ложными оправданиями. Через 40 дней, прошедших после отказа его продолжать, мы подтверждаем, что барбадосский процесс умер", - говорится в сообщении офиса Гуайдо, размещенном в твиттере.

Переговоры между представителями правительства Венесуэлы и Гуайдо проходили на Барбадосе при посредничестве Норвегии.

Власти Венесуэлы в августе прервали переговоры в знак протеста против ужесточения США санкций против Каракаса.

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