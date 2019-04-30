Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 23:00

Мадрид. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал сторонников выйти в среду на улицы городов страны с требованием окончательного отстранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти.

"1 мая мы начнем финальную фазу Операции "Свобода"", - написал он ранее в Twitter. Х.Гуайдо пообещал, что в первый день мая в демонстрациях против властей примут участие больше его сторонников, чем когда бы то ни было.

"Время настало! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать заключительное усилие и добиться прекращения узурпации власти", - добавил оппозиционер.

Продемонстрировать единство и сплоченность народа призвали своих сторонников и венесуэльские власти.

Ситуация в стране значительно осложнилась накануне, когда Х.Гуайдо выступил с рядом призывов о поддержке, обращенных как к гражданским лицам, так и к военным.

Венесуэльская оппозиция накануне утром распространила в соцсетях видео, записанное на базе ВВС Карлота, на котором Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

В ходе беспорядков, возникших как у военной базы, так и в городе, пострадали более 50 человек. Они получили ранения резиновыми пулями, а также пострадали от воздействия слезоточивого газа.

На кадрах, распространенных телевидением, было видно, как бронеавтомобили национальной гвардии Венесуэлы таранят протестующих, а в городской черте в кадры попали люди в военной форме, стреляющие из помповых ружей.

В связи с осложнением ситуации в Венесуэле Оттава объявила о созыве "Группы Лимы", в которую входят 13 стран Латинской Америки, а также Канада. Кроме того, заседание кризисного комитета под председательством президента созвано в Бразилии.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил во вторник, что администрация США считает возможным рассматривать любой сценарий дальнейших действий в отношении Венесуэлы.

"(Президенту Венесуэлы - ИФ) Николасу Мадуро и тем, кто поддерживают его... следует знать: никакие варианты действий не отвергаются", - сказал Дж.Болтон, выступая перед журналистами.

Ситуацию в Венесуэле обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Большое внимание на совещании было уделено ситуации в Венесуэле в свете поступающих новостей о попытке государственного переворота в этой стране", - сказал он.

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