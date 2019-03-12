Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 12:33

Мадрид. 12 марта. ИНТЕРФАКС - К проведению Национального дня протеста призвал во вторник сторонников лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"Сегодня, 12 марта, в три часа дня (22:00 мск) я созываю всех венесуэльцев выйти на ближайшие к ним улицы и проспекты. Прекращение узурпаторства зависит от наших массовых организованных выступлений на улицах", - написал он у себя в Twitter.

Призыв лидера оппозиции прозвучал на фоне продолжающихся проблем в системе энергообеспечения в Венесуэле, небывалое в истории отключение которого произошло в четверг на прошлой неделе на 80% территории страны.

Венесуэльские власти заявили, что причиной энергетического коллапса стала кибератака, ответственность за которую они возложили на США.

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