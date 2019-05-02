Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 16:57

*** Мадуро узнал об этих планах, после чего Гуайдо перешел к активным действиям

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Венесуэльская оппозиция в течение нескольких недель вела тайные переговоры с некоторыми из приближенных президента Венесуэлы Николаса Мадуро с целью превратить их в своих союзников, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

"Они составили весьма полный план", - цитирует газета неназванного представителя администрации.

При этом, по уверениям источников, США непосредственно не были вовлечены в секретные переговоры оппозиции и представителей венесуэльских властей.

"Мы были осведомлены об этих усилиях, начавшихся примерно два месяца назад. Иногда они казались серьезными, а иногда - нет", - заявил газете другой сотрудник администрации.

По его словам, однако, за последние недели стало ясно, что оппозиция "достигает соглашения" с главой Минобороны Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом и командующим президентской гвардией Иваном Эрнандесом.

В частности, В.П.Лопесу с другим деятелям режима предлагалось подписать документ с выражением верности венесуэльской конституции, опираясь на которую, ранее оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы объявила недействительным переизбрание Н.Мадуро на пост президента страны. В свою очередь людям, перешедшим на сторону оппозиции, гарантировали сохранение их постов и прием на службы в новую администрацию страны.

The Washington Post отмечает, что США также давали "уклончивые гарантии" тем, кто желал покинуть Венесуэлу, не чинить им препятствия и даже не мешать им получить доступ к их активам, находящимся за рубежом.

Однако, утверждает газета, в минувший понедельник оппозиции и американская администрация выяснила, что Н.Мадуро известно об этом плане. В результате лидеру оппозиции Х.Гуайдо пришлось действовать на опережение.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Демонстрации также проходили 1 мая, но их интенсивность снизилась.

Также 30 апреля советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон призывал сподвижников президента Венесуэлы Н.Мадуро "использовать последний шанс и принять амнистию от временного президента Хуана Гуайдо". Он в частности обратился к главе минобороны Венесуэлы В.П.Лопесу, председателю высшего трибунала юстиции Майкелю Морено и командующему президентской гвардией И.Эрнандесу.

Позднее во вторник Дж.Болтон также утверждал, что и В.П.Лопес и ряд других ключевых соратников президента Н.Мадуро согласны с необходимостью для Н.Мадуро отказаться от власти.

1аю аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!