Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 19:14

Мадрид. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA отрицает причастность к масштабному разливу нефти, от которого пострадало северо-восточное побережье Бразилии, сообщает в четверг Associated Press.

В своем заявлении компания "категорически отвергает необоснованные обвинения" Бразилии. В PDVSA заявляют, что доказательств того, что разлив нефти произошел на каком-то из месторождений Венесуэлы, нет.

Ранее бразильский министр по охране окружающей среды Рикардо Саллес заявил, что нефть, загрязнившая северо-восточное побережье страны, вероятнее всего, из Венесуэлы. В своем заявлении он опирался на данные из доклада бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras.

По словам Саллеса, вероятно, утечка нефти произошла с одного из иностранных судов, проходивших мимо Бразилии.

Компания Petrobras принимает участие в очистительных работах океана и побережья. После проведения анализов образцов нефти в Petrobras заявили, что это не может быть нефть с какого-то из принадлежащих ей месторождений.

Сообщения о загрязнении атлантического побережья Бразилии нефтью начали появляться еще в сентябре на отрезке протяженностью примерно 2 тыс. километров. В настоящее время загрязнены 130 пляжей в девяти штатах на северо-востоке Бразилии.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!