Этот контент был опубликован 5 мая 2019 г. 21:47

Мадрид. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Венесуэлы намерены лишить депутатской неприкосновенности тех представителей законодательной власти, кто принимал участие в недавней попытке переворота в стране, заявил в воскресенье глава Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

"Мы снимем депутатскую неприкосновенность со всех, кто участвовал в этом", - приводят слова Д.Кабельо латиноамериканские СМИ.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Николаса Мадуро военными и теми из них, кто перешел на сторону оппозиции.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

На 1 мая Х.Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако в итоге попытка переворота не увенчалась успехом.

Позднее Х.Гуайдо в интервью газете Washington Post признал, что при подготовке военного переворота были допущены ошибки. По словам Х.Гуайдо, при организации провалившейся попытки переворота была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.

Он также заявил, что готов к вооруженному вмешательству со стороны США и поставит на голосование в Национальном собрании (парламенте) страны любые предложения Вашингтона по этому вопросу.

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