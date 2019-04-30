Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 18:04

*** Он призывает военных присоединиться к оппозиции

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные Венесуэлы в итоге выбрали сторону народа, который выступает против нынешних властей страны, заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в Каракасе, выступая перед своими сторонниками.

"Много лет мы вели диалог с вооруженными силами, и сегодня ясно, что вооруженные силы - вместе с венесуэльским народом, который не на стороне диктатора", - цитирует американский телеканал CNN слова Х.Гуайдо.

"Мы собираемся все вместе стоять здесь, и просить военных, и требовать от них присоединиться к нам", - отметил он.

По словам Х.Гуайдо, большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

Ранее в пятницу Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

1аю ар БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!