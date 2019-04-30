*** Используется бронетехника
Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Венесуэльские военные при поддержке бронеавтомобилей и специальных машин, оборудованных водометами, пытаются оттеснить народ, собравшийся у базы ВВС "Карлота", передает британская телерадиокорпорация Би-би-си с места событий.
На кадрах показаны три бронемашины, двигавшиеся в сторону собравшихся на значительной скорости. Люди разбегались от них.
За ними двигался специальный автомобиль, оборудованный водометом, который пока не использовали. Кроме того, в кадре были видны группы спецназовцев в полном вооружении.
Другие детали происходящего вокруг базы ВВС "Карлота", в частности, были ли в результате предпринятых действий пострадавшие, пока неизвестны.
Люди стали собираться у этой базы ранее во вторник по призыву лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который, по некоторым данным, сумел посетить ее, после чего на ней возникли беспорядки.
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