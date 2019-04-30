Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 17:58

*** Используется бронетехника

Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Венесуэльские военные при поддержке бронеавтомобилей и специальных машин, оборудованных водометами, пытаются оттеснить народ, собравшийся у базы ВВС "Карлота", передает британская телерадиокорпорация Би-би-си с места событий.

На кадрах показаны три бронемашины, двигавшиеся в сторону собравшихся на значительной скорости. Люди разбегались от них.

За ними двигался специальный автомобиль, оборудованный водометом, который пока не использовали. Кроме того, в кадре были видны группы спецназовцев в полном вооружении.

Другие детали происходящего вокруг базы ВВС "Карлота", в частности, были ли в результате предпринятых действий пострадавшие, пока неизвестны.

Люди стали собираться у этой базы ранее во вторник по призыву лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который, по некоторым данным, сумел посетить ее, после чего на ней возникли беспорядки.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!