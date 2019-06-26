Мадрид. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Венесуэльские власти предотвратили попытку государственного переворота, сообщил журналистам в среду министр информации страны Хорхе Родригес.
Он проинформировал, что группа военных планировала захватить арсенал на военной базе в штате Миранда, освободить из заключения Рауля Бодуэля, перевезти его в студию национального телевидения, откуда в эфире провозгласить его президентом Венесуэлы.
Рауль Бодуэль - отставной генерал и бывший министр обороны при президенте Уго Чавесе. В октябре 2008 года он был арестован и обвинен в растрате $14 млн за время его нахождения на посту министра. В мае 2010 года Бодуэль был приговорен военным судом к семилетнему тюремному заключению по обвинению в коррупции. В январе 2017 года он был арестован снова по обвинению в планах свержения правительства.
По словам Родригеса, переворот планировался при участии Колумбии, Чили и США.
Министр добавил, что в распоряжении военной прокуратуры Венесуэлы уже есть признательные показания некоторых заговорщиков.
К подготовке этого переворота имели отношение отставные военные. Они в частности получали деньги за разглашение конфиденциальной информации, отметил министр.
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