Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 21:16

Мадрид. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Венесуэльские власти предотвратили попытку государственного переворота, сообщил журналистам в среду министр информации страны Хорхе Родригес.

Он проинформировал, что группа военных планировала захватить арсенал на военной базе в штате Миранда, освободить из заключения Рауля Бодуэля, перевезти его в студию национального телевидения, откуда в эфире провозгласить его президентом Венесуэлы.

Рауль Бодуэль - отставной генерал и бывший министр обороны при президенте Уго Чавесе. В октябре 2008 года он был арестован и обвинен в растрате $14 млн за время его нахождения на посту министра. В мае 2010 года Бодуэль был приговорен военным судом к семилетнему тюремному заключению по обвинению в коррупции. В январе 2017 года он был арестован снова по обвинению в планах свержения правительства.

По словам Родригеса, переворот планировался при участии Колумбии, Чили и США.

Министр добавил, что в распоряжении военной прокуратуры Венесуэлы уже есть признательные показания некоторых заговорщиков.

К подготовке этого переворота имели отношение отставные военные. Они в частности получали деньги за разглашение конфиденциальной информации, отметил министр.

1ар ан

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