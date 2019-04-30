Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 13:09

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Влиятельный венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес заявил в пятницу, что военнослужащие освободили его из-под домашнего ареста, сообщает Associated Press.

Также он призвал венесуэльцев проводить мирные акции протеста против президента страны Николаса Мадуро.

Ранее Л.Лопес был замечен рядом с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Согласно утверждениям последнего, появившееся в интернете видео, на котором можно увидеть обоих политиков, было снято в пятницу на одной из венесуэльских военных баз.

Л.Лопес в 2014 году возглавил акции протеста в Каракасе, но был арестован. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако в 2017 году тюремное заключение было заменено на домашний арест.

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