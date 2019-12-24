Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 10:32

Рим. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - В Венеции второй день подряд поднимается уровень воды в каналах, затоплены улицы в центральной части города, сообщают итальянские СМИ.

Утром вода поднялась до максимального значения в 139 см, а затем начала отступать. В результате затопило 60% исторического центра города.

Подъем воды в Венеции ожидается и в Рождество - максимум до 120 см.

Уровень воды в Венеции поднимается уже второй день подряд: в понедельник утром он поднялся на 144 см выше нормы.

Крупное наводнение произошло в Венеции в ноябре. 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году.

В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!