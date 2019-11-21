Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 7:43

*** На рассмотрении суда также находится запрос об экстрадицию Мазо в Испанию

Вена. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Земельный суд Вены по уголовным делам принял решение об экстрадиции экс-чиновника министерства культуры РФ Бориса Мазо в Россию, где он обвиняется в хищении бюджетных средств и их легализации, однако решение пока не вступило в силу.

"Данное решение было принято 15 октября 2019 года, в настоящее время оно обжаловано. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в РФ назначено 7 января 2020 года",- сообщили "Интерфаксу" в суде.

Представитель суда отметила, что после принятия окончательного решения австрийским судом в отношении Мазо, российские власти будут уведомлены о нем по линии министерства юстиции Австрии.

Вместе с тем собеседница агентства добавила, суд также продолжает рассмотрение запроса об экстрадиции Мазо в Испанию, "но решение по запросу Испании пока не принято".

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что российское надзорное ведомство направляло в Минюст Австрии запрос о выдаче бывшего директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Мазо еще в декабре 2018 года. В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.

Российское следствие считает, что Мазо, Пирумов и другие их соучастники легализовали похищенные порядка 800 млн рублей, предназначенных для выполнения строительных работ в Эрмитаже (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В 2017 году Мазо вместе с Пирумовым был осужден по так называемому "делу реставраторов" (о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов) к реальному лишению свободы, но освобожден от наказания за его отбытием под стражей.

Мазо был задержан в начале ноября в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом Марбельи. Также в Испании были задержаны его бывшая супруга и сын, которые позже были отпущены.

Земельный суд Вены не стал оставлять Мазо под стражей и освободил его под залог в 25 тысяч евро.

При этом, утончили в суде, Мазо обязан постоянно быть на связи и проживать по своему адресу в Вене.

Европейские правоохранительные органы считают, что россияне могут быть причастны к отмыванию денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье, купленной за деньги, которые были получены в результате преступлений в России.

Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил агентству, что претензии к семье Мазо, в частности, связаны с особняком в Испании стоимостью более 4 млн евро.

Адвокат Мазо Владислав Мусияка сообщал агентству, что Мазо попросил в Австрии политическое убежище. По словам защитника, процедура рассмотрения вопроса о предоставлении политического убежища длительная и может растянуться на месяцы или даже годы.

При этом адвокат уточнил, что рассмотрение вопроса о предоставлении политубежища не связана с процессом о возможности экстрадиции российского экс-чиновника.

"Если Австрия решит выдать Мазо, а решение о предоставлении ему политического убежища ещё не будет принято, то его экстрадируют", - сказал Мусияка, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

1ам др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!