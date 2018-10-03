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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 17:17 03.10.2018 - 17:17

***Он сожалеет, что суд ООН не признал, что не имел права рассматривать иранский иск

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду выразил сожаление в связи с тем, что международный суд ООН не признал того, что не имел полномочий рассматривать иранский иск.

"Мы расстроены тем, что суд не признал, что не обладал юрисдикцией, чтобы выносить какое-либо решение", - сказал он.

При этом, М.Помпео заявил, что на его взгляд постановление суда, не удовлетворившего большинство требований иранской стороны, стало поражением для Тегерана.

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