Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 17:36 03.10.2018 - 17:36

***Он сожалеет, что суд ООН не признал, что не имел права рассматривать иранский иск

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду выразил сожаление в связи с тем, что международный суд ООН не признал того, что не имел полномочий рассматривать иранский иск.

"Мы расстроены тем, что суд не признал, что не обладал юрисдикцией, чтобы выносить какое-либо решение", - сказал он.

При этом, М.Помпео заявил, что на его взгляд постановление суда, не удовлетворившего большинство требований иранской стороны, стало поражением для Тегерана.

"Решение суда сегодня стало поражением для Ирана, он справедливо отклонил все из иранских запросов, не имеющих оснований", - отметил он.

Госсекретарь США обвинил Иран в использовании Международного суда ООН для пропаганды.

"Иран эксплуатирует Международный суд ООН для достижения политический целей и пропаганды", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, существующие в рамках американских санкций исключения, связанные как раз с гуманитарной помощью и безопасностью, будут оставаться в силе.

В среду Международный суд ООН вынес предварительное постановление по иску, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

Список товаров, которые не должны подпадать под действие американских санкций, в частности, включает в себя продовольствие и медикаменты.

Иранская сторона просила суд принять временные обеспечительные меры, чтобы приостановить действие антииранских санкций. В Тегеране настаивают, что санкции наносят иранской стороне "невосполнимый ущерб", в том числе рядовым гражданам.

"Решение суда сегодня было поражением для Ирана. Оно правомерно дало отказ на все безосновательные требования Ирана", - отметил М.Помпео.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line