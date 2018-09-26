Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Берлин. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Активист Pussy Riot Петр Верзилов выписан из немецкой клиники "Шарите" в связи с улучшением состояния здоровья, сообщили "Интерфаксу" в клинике.

"Клиника "Шарите" сегодня выписала Петра Верзилова из-под стационарного наблюдения. Состояние здоровья значительно улучшилось, симптомы помутнения рассудка, которые были у Петра Верзилова при приеме, полностью исчезли", - сказали в клинике.

Там отметили, что у П.Верзилова сохраняется нарушение реакции зрачков, однако врачи уверены, что это также нормализуется.

ПОСЛЕДУЕТ

1ва ан

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс