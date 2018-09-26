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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 19:58 26.09.2018 - 19:58

Берлин. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Активист Pussy Riot Петр Верзилов выписан из немецкой клиники "Шарите" в связи с улучшением состояния здоровья, сообщили "Интерфаксу" в клинике.

"Клиника "Шарите" сегодня выписала Петра Верзилова из-под стационарного наблюдения. Состояние здоровья значительно улучшилось, симптомы помутнения рассудка, которые были у Петра Верзилова при приеме, полностью исчезли", - сказали в клинике.

Там отметили, что у П.Верзилова сохраняется нарушение реакции зрачков, однако врачи уверены, что это также нормализуется.

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