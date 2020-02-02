Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 23:22

Брюссель. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Самолет, которым эвакуировали граждан ЕС из китайского города Ухань, являющегося очагом нового коронавируса, доставил вечером в воскресенье на военный аэродром Брюсселя Мельсбрук семь бельгийцев, сообщил телеканал RTBF.

Хотя никто из них, по данным министерства здравоохранения, не проявил симптомов этого заболевания, всех на автобусе отправили напрямую в военный госпиталь в городе Недер-овер-Хембек на севере Брюссельского региона, где им предстоит медицинское наблюдение при изоляции на двухнедельном карантине.

Прохождение карантина - обязательное условие, на которое должны соглашаться бельгийцы, желающие быть репатриированными из Китая.

Вернувшиеся на родину бельгийцы в течение двух недель не смогут принимать никаких посетителей, а медицинский персонал, работающий с ними, должен применять средства индивидуальной защиты от возможного заражения, отметил телеканал.

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