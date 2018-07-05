Вернувшиеся с ЧМ японские футболисты призвали юных спортсменов, заблокированных в пещере в Таиланде не сдаваться
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Токио. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Сборная Японии по футболу, которая в четверг вернулась на родину после выступления на Чемпионате мира по футболу-2018 в России, решила поддержать юных спортсменов и их тренера, заблокированных в затопленной пещере на севере Таиланда, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
На своем официальном аккаунте в Twitter команда японской сборной пожелала удачи группе юных футболистов и их тренеру и призвали их не сдаваться.
"Не сдавайтесь! Держитесь! Вся футбольная семья с вами!" - говорится в опубликованном сообщении.
Глава футбольной ассоциации Японии Кодзо Тасима со своей стороны похвалил спортсменов за поддержку и выразил надежду, что спасательная операция в Таиланде завершится успешно.
Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер отправились 23 июня после тренировки в горный парк, где они решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.
Ранее на этой неделе их обнаружили британские дайверы, которые принимали участие в спасательной операции. Однако из-за высокого уровня воды эвакуировать детей пока не удалось.
По словам губернатора таиландской провинции Чианг Рай Наронгсака Оссатанакорна, прогнозируемые на пятницу дожди могут создать дополнительные проблемы для эвакуации.
Юным футболистам и их тренеру уже доставлены 13 комплектов водолазного снаряжения, морской спецназ приступил к обучению детей подводному плаванию, поскольку значительного падения уровня воды можно ждать только в октябре.
По словам губернатора, в настоящее время пловцы из спецназа и постоянно находящиеся с детьми военные медики оценивают, насколько состояние детей позволяет начать эвакуацию как можно скорее. Если будет принято решение о выведении детей подводным путем, им придется в сопровождении профессиональных пловцов преодолеть под водой около пяти километров.
1вл во
Интерфакс