Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 15:19

Брюссель. 9 января. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что в альянсе не видят смысла менять стратегию в сфере противоракетной обороны, поскольку рост угрозы применения баллистических ракет не наблюдается.

"Когда речь заходит об объекте противоракетной обороны в Девеселу, Румыния, то мы, конечно, проявляем бдительность, мы внимательно следим за ситуацией, но причин менять уровень нашей оборонных стратегии нет", - сказал он, отвечая на вопрос об эффективности противоракетной обороны НАТО в свете ракетных ударов Ирана по иракским базам.

Он пояснил, что у альянса "нет указаний на увеличение угрозы от баллистических ракет для территории НАТО".

Как сообщалось, в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Ракетные удары по базам США в Ираке стали ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

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