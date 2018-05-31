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Москва/Дамаск. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и США были близки к прямому военному столкновению в Сирии, считает президент Сирии Башар Асад.

"На самом деле мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США. К счастью, этого удалось избежать. Но не благодаря мудрости американского руководства, а благодаря мудрости российского", - заявил Б.Асад в интервью телеканалу RT.

"Для стабилизации ситуации в нашей стране нам нужна поддержка России. И в то же время нам нужно избежать глупых действий американцев", - добавил он.

1нс ан

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Интерфакс