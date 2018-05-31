Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 8:28 31.05.2018 - 08:28

Москва/Дамаск. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и США были близки к прямому военному столкновению в Сирии, считает президент Сирии Башар Асад.

"На самом деле мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США. К счастью, этого удалось избежать. Но не благодаря мудрости американского руководства, а благодаря мудрости российского", - заявил Б.Асад в интервью телеканалу RT.

"Для стабилизации ситуации в нашей стране нам нужна поддержка России. И в то же время нам нужно избежать глупых действий американцев", - добавил он.

1нс ан

Neuer Inhalt Horizontal Line