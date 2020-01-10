Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 18:23

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук считает, что Иран более не будет наносить удары по военным базам в Ираке, на которых размещены американские военные.

"Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф использовал слово "завершил", но, кажется, что Иран покончил с ответными действиями, с возмездием за убийство Касема Сулеймани", - сообщил он на телефонном брифинге в пятницу, отвечая на вопрос журналиста.

Он отметил, что "все же такие вопросы следует направлять Ирану".

Ранее Зариф написал в своем твиттере, что "Иран предпринял и завершил соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, нацеливаясь на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц".

3 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

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