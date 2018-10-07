Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 7 октября 2018 г. 15:11 07.10.2018 - 15:11

Дубай. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Вертолеты международной коалиции, возглавляемой США, вывезли с территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор несколько боевиков террористической организации ИГ (запрещена в России - ИФ), сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на источники.

"Местные источники сообщили, что накануне вертолеты коалиции, приземлившись вблизи поселка Аш-Шаафа, посадили на борт несколько боевиков разных национальностей, чтобы перевезти в неизвестном направлении", - говорится в сообщении агентства.

Агентство утверждает, что за несколько дней до этого вертолеты коалиции также в неизвестном направлении вывезли из поселения Аль-Марашда "несколько главарей ИГ".

1мм аг

Neuer Inhalt Horizontal Line