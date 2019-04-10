Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 8:28

Кабул. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Армейский вертолет MD-530 из-за технической неполадки потерпел крушение на аэродроме в Кандагаре в минувший вторник, пострадали два летчика, сообщает в среду Минобороны Афганистана.

"Армейский вертолет MD-530 разбился в аэропорту Кандагара, во вторник, из-за технических проблем при возвращении с тренировочного полета. В результате ранения получили два бортовых пилота", - говорится в сообщении.

Поставляемые США в рамках военной помощи легкие вертолеты MD 530F Cayuse Warrior являются основным типом боевых вертолетов ВВС Афганистана. Первые шесть вертолетов MD 530F, полученные Афганистаном в конце 2011 года, использовались в качестве учебных машин. С марта 2015-го по август 2016 года США поставили афганским военным 26 вертолетов MD в боевой конфигурации.

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